Governo anuncia apoio a apicultores afetados pelos incêndios de Aljezur, Monchique e Odemira

O Ministério da Agricultura e da alimentação anunciou, esta segunda-feira, que será atribuído um apoio de 25 mil euros aos apicultores que viram os seus apiários de alguma forma afetados pelos incêndios, que ocorreram em maio e no início do mês de agosto, nos concelhos de Aljezur, Monchique e Odemira.De acordo com o Ministério, o pedido de apoio deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 dias úteis após a data de publicação do presente despacho normativo, junto da Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP).A sua aprovação é sujeita uma inspeção administrativa e o pagamento é antecedido de controlo no local dos prejuízos sofridos a efetuar pela DRAP."Além da alimentação dos animais das espécies bovina, ovina e caprina, que ficaram afetados pela eliminação de pastos usados na sua alimentação, os referidos incêndios comprometeram também a alimentação das abelhas das explorações apícolas cujos apiários se situam na proximidade das áreas ardidas, privando as abelhas do alimento natural que estas áreas lhes proporcionavam", pode lêr-se no comunicado.