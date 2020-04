Governo anuncia compra de publicidade institucional para apoiar comunicação social

O Governo apresentou esta sexta-feira medidas de apoio à comunicação social no âmbito da pandemia de coronavírus. Entra elas está a compra de publicidade institucional.Numa conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva, Ministra do Estado e da Presediência, e Graça Fonseca, Ministra da Cultura, deram conta destas medidas excecionais e temporárias que vão ser adotadas devido à Covid-19. Entre elas estão o investimento de 15 milhões de euros na compra de publicidade institucional nos media.O objetivo é continuar a fazer com que a informação chegue as pessoas através de meios confiáveis.Em atualização