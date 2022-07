Governo apresenta medidas para aumentar capacidade de autonomia na produção de energia

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta esta quinta-feira as medidas para a agilização do licenciamento ambiental."Este processo de simplificação é da maior importância desde logo para a proteção ambiental", começa.O primeiro-ministro reforça a importância de garantir que os valores ambientais estão protegidos e de haver uma fiscalização dos mesmos por parte da administração pública.O pacote de medidas permite o reaproveitamento das várias energias, permitindo um maior investimento na economia circular.António Costa alerta ainda para o facto de a seca severa que o país enfrenta não ser um caso pontual mas sim uma mudança estrutural, que implica também uma mudança na política da água, que deve ser sempre reutilizada, desde que não ponha em risco a saúde pública e o ambiente.O primeiro-ministro referiu ainda que Portugal está mais à frente que outros países, na medida em que começou desde cedo a apostar na passagem para as energias renováveis, com origem em recursos naturais, mas que ainda há muito trabalho a fazer se queremos alcançar a meta proposta de chegar a 2030 com 47% do consumo energético por meios renováveis.