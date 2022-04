"Este programa ignora a inflação": Ventura arrasa Governo e documento apresentado por Costa

Rui Rio ataca com TAP e aumento do salário mínimo nacional

Rui Rio começa por questionar o Governo sobre duas questões, a TAP e o aumento do salário mínimo nacional e travão ao aumento do preço dos combustíveis.Sobre a TAP, Rio diz que a empresa "desde o 25 de Abril tem andado de mão estendida para os contrubuintes" e criticou a "orgia financeira" de apoios à trasportadora.

"Todos pagam, e aquilo que vemos é que vfai cortar mais sete destinos no Porto e mais 700 mil lugares no Porto. É uma empresa pública regional e presta o serviço devido pelo que nós contribuintes necessitamos".



Sobre o aumento do salário mínimo nacional para 900 euros até final da legilatura, Rio questiona se o Governo vai ter em atenção a inflação verificada.



Ainda o presidente do PSD lançou-se ao ataque ao pacote de medidas que Costa anunciou para travar aumentod e preços dos combustíveis: "Mais de metade são impostos; referiu a baixa do ISP, mas vai fazê-lo reportado a outubro. Este OE foi feito com preço do crude em menos de metade do que está neste momento. Está o Governo a ganhar com o IVA porque incide sobre preço do crude. Devia era devolver ISP na relação aos ganhos do IVA desde janeiro. Porque é que não reduz o ISP à data em que o petróleo começou a subir?", questionou Rio.