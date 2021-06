Governo aprova decreto-lei relativo à rotulagem dos pneus

O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros o decreto-lei que assegura a execução de um regulamento da União Europeia (UE) relativo à rotulagem dos pneus, no que respeita à sua eficiência energética.

"Foi aprovado o decreto-lei que assegura a execução do Regulamento (UE) 2020/740, relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros", lê-se no comunicado divulgado depois do Conselho de Ministros de hoje.

De acordo com a mesma nota, "com este diploma ficam atribuídas e definidas as competências das entidades públicas envolvidas na aplicação do Regulamento.

O diploma estabelece ainda o "quadro sancionatório aplicável em caso de violação do previsto", segundo a mesma fonte.