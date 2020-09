Governo aprova horários desfasados para Lisboa e Porto e anuncia bolsa de imóveis do Estado

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, afirmou que falta fazer um "inventário



Quanto aos horários desfasados, Mariana Vieira da Silva, afirma que está determinado que o serão nas horas de entrada e de saída de funcionários e não de turnos, como foi inicialmente anunciado e que "afetaria mais a vida dos trabalhadores".

O Governo aprovou horários desfasados para Lisboa e Porto e anunciou bolsa de imóveis do Estado após um conselho de ministros realizado esta quinta-feira.e passar para uma bolsa" as "dezenas de imóveis do Estado". Confrontado sobre que tipo de inventário será este, ministro responde: "Se o Estado não sabe o património que tem? Sabe mais ou menos. Estamos a falar de um património com aptidão habitacional. Esse é um trabalho que precisa de ser feito".

Tanto a ministra de Estado e da Presidência como o ministro das Infraestruturas e da Habitação escusaram-se a fazer comentários sobre as mudanças feitas no Governo esta quarta-feira.