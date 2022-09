Governo aprova medidas para poupança de energia. Veja aqui

O Conselho de Ministros desta quinta-feira aprovou novas medidas de poupança de energia. O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou que entre as medidas está a redução do consumo quando os estabelecimentos não estão a funcionar.Duarte Cordeiro anunciou a aprovação de investimentos que vão reforçar as capacidades de Portugal para armazenar gás natural. Há ainda medidas excecionais e temporárias, que irão vigorar durante dois anos, para o funcionamento do mercado do gás.O ministro do Ambiente e da Ação Climática referiu ainda a obrgatoriedade de criar reservas de maior segurança que se baseiem no volume de clientes.O plano de poupança de energia será divulgado mais tarde, sublinhou duarte Cordeiro, já que as medidas foram esta quinta-feira alteradas.Em atualização