Governo aprova programa para valorizar e pagar ecossistemas em espaços rurais

O Governo aprovou esta quinta-feira o Programa de Remuneração dos Serviços dos Ecossistemas em Espaços Rurais, uma iniciativa que para já envolve 650 hectares na zona do Tejo Internacional e serra do Açor e quatro milhões de euros.O programa, cuja primeira fase foi esta quinta-feira aprovada em Conselho de Ministros, visa desenvolver projetos-piloto nas duas áreas, entre 2019 e 2038. Consiste na remuneração dos proprietários dos terrenos pelos serviços prestados pelos ecossistemas, mediante a adoção de medidas para restaurar, valorizar e proteger a biodiversidade desses terrenos.Há espaços rurais que "fornecem determinados serviços que proporcionam bem-estar às populações, mas que não são valorizados pelo mercado", seja pelo combate à erosão, a retenção do carbono, a regulação do ciclo hidrológico ou questões ligadas à conservação da natureza e da biodiversidade e redução da suscetibilidade ao fogo, disse à Lusa a secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos.O programa, explicou, pretende transformar um modelo de rentabilidade de curto prazo em longo prazo, promovendo a valorização dos territórios e a sua resiliência, aumentando a competitividade dessas zonas rurais que não têm valor de mercado.Assim, disse Célia Ramos, o programa prevê intervenções nos dois projetos piloto em 650 hectares, com os proprietários ou associações de proprietários a serem remunerados nos próximos 20 anos, estando envolvido um valor aproximado de quatro milhões de euros.Na zona piloto do Tejo Internacional vai ser feita, disse a secretária de Estado, a reconversão da área florestal, e na serra do Açor será feito o restauro de uma área ardida.Nas palavras da secretária de Estado o programa esteve em preparação nos últimos dois anos, e serão necessários mais anos para que dê resultados. "Estamos em crer que esta transformação da paisagem através desta base económica, que remunera também os serviços de manutenção e reparação dos territórios, é uma alteração que não será nunca feita em dois, cinco, dez anos".Célia Ramos estimou que o esforço financeiro vai ser maior nos primeiros dois anos, exemplificando com o Tejo Internacional onde é preciso substituir árvores indesejáveis por azinho. "E a partir de 2021 é que vamos pagar os custos de manutenção do serviço que está a ser prestado", disse.No país, salientou a governante, há áreas do território que são rentáveis seja na agricultura seja na floresta, mas há outros territórios sem competitividade, "que não estão a ser tratados da forma que merecem" e este programa é para esses territórios.Célia Ramos frisou que mesmo paisagens estabilizadas podem evoluir de forma indesejável por uma questão de rentabilidade económica, o que o programa pretende evitar.