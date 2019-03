Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo atingiu limite de relações familiares

Marcelo não nomeia mais do que quatro membros com assento no Conselho de Ministros.

Por Salomé Pinto | 01:30

O Governo atingiu o limite de "quatro membros com relações familiares no Conselho de Ministros", que Marcelo Rebelo de Sousa considera aceitável nomear, disse ontem em Guimarães o Presidente da República.



O Executivo tem já quatro governantes nesta condição: Ana Paula Vitorino, ministra do Mar e esposa de Eduardo Cabrita, que tem a pasta da Administração Interna; e o ministro do Trabalho, José Vieira da Silva, pai da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



"Depois disso, não nomeei nenhum outro membro com relações familiares para o exercício de funções no Executivo e com assento no Conselho de Ministros", salientou o Chefe do Estado. Marcelo explicou que se limitou a seguir a orientação do seu antecessor Cavaco Silva.



Mas fora do Conselho de Ministros, a família socialista no seio do Governo tem vindo a aumentar para lugares de adjuntos ou assessores.



Pessoalmente, Marcelo é contra esta proliferação de laços de sangue dentro do Executivo, defendendo que não se devem "confundir as duas realidades".



"Ao longo da minha vida política e também agora no exercício da presidência, entendo que família de Presidente não é Presidente", sublinha.



Rio pede "sanção política" ao Governo

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu ontem que deve haver uma "sanção política" e não por decreto da avalanche de casos de nomeações para cargos públicos de pessoas com ligações familiares ao Governo.



"Se a população tiver conhecimento de todos os casos, acaba o Governo, neste caso o PS, a pagar em aceitação e popularidade, por uma coisa que é terceiro-mundista", afirmou.



Se estes casos atingirem "um dado limite", Rio admitiu mesmo a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.