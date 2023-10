Governo ausente no debate da crise da habitação

A bancada do Executivo ficou vazia ao longo das duas horas de debate de várias medidas para a habitação, esta quarta-feira.Vários partidos da oposição questionaram a ausência do Governo. "O partido socialista deu de frosques no problema da habitação", disse Pedro Filipe Soares, esta quarta-feira, no parlamento, acusando mesmo o maior partido de não ter propostas nesta área."Porque é que a ministra da habitação não está no parlamento?", questionou também a deputada do PSD Márcia Passos.O Bloco de Esquerda apresentou várias medidas como o limite do aumento das rendas, quando o Governo ainda não deu nenhuma indicação nesse sentido. O BE quer limitar "aumentos dos atuais e novos contratos a 0,4%, o valor aplicável antes da crise inflacionista" e "tetos máximos, fixados de acordo com a localização e tipologia de imóvel", disse a bloquista Mariana Mortágua.