O Ministério das Finanças anunciou na quarta-feira que ordenou às empresas do Estado para processarem um aumento salarial adicional para os seus trabalhadores, à semelhança do que já sucedeu em relação aos funcionários públicos, cuja atualização dos vencimentos será paga a partir de 20 de maio.



"O Governo deu orientações às empresas do setor empresarial do Estado para concretizarem uma política remuneratória que considere os aumentos intercalares de 1% para a Administração Pública, na sequência do aumento extraordinário dos trabalhadores em funções públicas anunciado em março", informou o ministério de Fernando Medina em comunicado.









Ver comentários