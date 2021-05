Governo autoriza despesa de 29 milhões de euros para licenças digitais de manuais escolares

O Governo autorizou na quinta-feira uma despesa de cerca de 29 milhões de euros para a aquisição de licenças digitais de manuais escolares para os alunos do 1.º ao 12.º ano, no âmbito do programa de digitalização das escolas.

Em resposta à agência Lusa, o Ministério da Educação precisou que o valor da despesa aprovada na reunião do Conselho de Ministros é de 29.520.000 euros.

O valor destina-se à aquisição de licenças digitais, que serão distribuídas ainda este ano letivo pelos cerca de 1,1 milhões de alunos do 1.º ao 12.º ciclo do ensino público abrangidos pela medida de gratuitidade dos manuais escolares.

"Desde o ano letivo de 2018/2019 que todos os alunos do ensino público -- abrangidos pelas medidas de gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação -- têm licenças digitais atribuídas", escreve a tutela.

A tutela acrescenta que resolução do Conselho de Ministros cumpre um dos objetivos do Programa do Governo, designadamente o programa de digitalização das escolas, que prevê "aumentar a conectividade e acesso das escolas à Internet e dotá-las de recursos que promovam a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares [e] a utilização de recursos educativos digitais".