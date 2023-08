O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, declarou a “imprescindível utilidade pública” do Parque Eólico de Morgavel, que a EDP Renováveis (EDPR) quer construir em Sines, e autorizou o abate de 1821 sobreiros, segundo um despacho divulgado esta terça-feira em ‘Diário da República’.









No diploma, o governante considera que estão reunidas as condições necessárias para avançar com o projeto, como a conformidade ambiental, as autorizações de abate de sobreiros pelos proprietários e que a empresa Parque Eólico de Moncorvo, da EDPR, apresentou um projeto de medidas compensatórias por arborização de povoamento misto de sobreiros e medronheiros numa área de 50,07 hectares, nos concelhos de Sines e de Santiago do Cacém.

Foram ainda consideradas a Avaliação de Impacto Ambiental, que decidiu em conformidade com a localização do empreendimento, bem como a declaração da Câmara de Sines que expressa o interesse do município na instalação daquela central eólica.