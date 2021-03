Governo autoriza todas as modalidades desportivas a partir de 3 de maio

O Governo vai autorizar a prática de todas as modalidades desportivas a partir de 03 de maio, de acordo com o plano de desconfinamento, devido à covid-19, anunciado hoje pelo primeiro-ministro, António Costa.

Desde meados de janeiro, quando foi decretado o novo confinamento, apenas era "permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas".

Assim, de acordo com o plano hoje apresentado, a partir de 03 de maio serão autorizadas "todas as modalidades desportivas", numa data em que serão autorizados "grandes eventos exteriores com diminuição de lotação".

Em 05 de abril, após a Páscoa, poderão ser praticadas as modalidades de baixo risco, assim como a atividade ao ar livre até quatro pessoas.

As modalidades desportivas de médio risco serão autorizadas a partir de 19 de abril, quando será permitida a atividade física ao ar livre até seis pessoas, a abertura de ginásios sem aulas de grupo e a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação.

Esta permissão vai ocorrer um dia depois do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, marcado para 18 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, que também vai acolher uma etapa do Mundial de Fórmula 1, em 02 de maio, véspera da autorização para "grandes eventos exteriores com diminuição de lotação".