Governo chega a acordo com setor social para aumento de 3,6% no compromisso de cooperação

O Governo e o setor social chegaram a acordo para um aumento de 3,6% no compromisso de cooperação social, ao qual acresce uma verba de oito milhões de euros para as instituições que tiveram mais despesas com a covid-19.

Em declarações à agência Lusa, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou que chegou a acordo com o setor social e revelou que o valor do aumento do compromisso de cooperação será de 3,6%, depois de em 2020 ter sido de 3,5%.

Ana Mendes Godinho explicou que se trata de um valor global, que depois irá variar consoante a resposta social, apontando que há algumas em que a comparticipação do Estado chega aos 100%.