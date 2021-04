Governo concorda com "recusa liminar" da Superliga, diz ministro da Educação

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assegurou esta terça-feira que o Governo português acompanha as autoridades desportivas na "recusa liminar" da criação "elitista" de uma nova Superliga de futebol.

"O Governo acompanha as autoridades nacionais de futebol, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portugal (LPFP), e acompanha também as autoridades europeias, na recusa completa dessa iniciativa de um grupo elitista de clubes, que acaba por lançar uma nova competição que não está baseada na meritocracia, não está baseada nos princípios elementares do desporto e vem pôr em causa a função social do futebol e do desporto (...). Nesse sentido, acompanhamos as autoridades desportivas nacionais e internacionais na recusa liminar dessa competição", disse.

À margem de uma visita ao Colégio Moderno, em Lisboa, Tiago Brandão Rodrigues revelou que tem estado a falar com o presidente da FPF, Fernando Gomes, e com outras autoridades desportivas sobre o tema.