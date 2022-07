Foi derrubada mais uma barreira às mulheres no mercado de trabalho com a entrada de três motoristas mulheres para outros tantos gabinetes ministeriais.As requisições das motoristas foram feitas pelas ministras dos Assuntos Parlamentares, da Defesa e da Justiça, mas esta última disse ao semanário ‘Novo’ que não houve uma decisão concertada entre as três ministras.Apesar de este Governo ser paritário no Conselho de Ministros, o bastião masculino nos motoristas resistiu até agora.