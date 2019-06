Governo corrige erro da Caixa Geral de Aposentações sobre reformas

Serviços poupados têm bónus salarial

Os trabalhadores do Estado que tenham ideias para poupar pelo menos 50 mil euros à Administração Pública vão ter novamente um bónus salarial que pode ir até um salário mensal extra.



A medida já existe desde 2017 e esta segunda-feira o Ministério das Finanças voltou a publicar a portaria sobre o Sistema de Incentivos à Eficiência da Despesa Pública.



"Os incentivos regulados pela presente portaria visam estimular iniciativas geradoras de melhorias de eficiência", lê-se no documento esta segunda-feira publicado em Diário da República.

Os trabalhadores do Estado com longas carreiras contributivas – que cheguem aos 65 anos com pelo menos 40 anos de descontos – vão poder aposentar-se antecipadamente sem cortes.A medida já estava em vigor desde janeiro, mas a Caixa Geral de Aposentações (CGA) não estava a aplicá-la devidamente. Com a publicação do decreto-lei de execução orçamental para 2019 – noticiada pela Lusa – é corrigido o erro e regularizada uma situação que estava a penalizar muitos funcionários públicos.Em dezembro, o Governo criou o novo regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de velhice, que instituiu na Segurança Social a chamada "idade pessoal de acesso à pensão".Este regime reduz a idade de aposentação em 4 meses por cada ano que exceda os 40 de serviço. "Uma vez que este conceito apenas se aplica à Segurança Social, os subscritores da CGA deixariam de beneficiar desta redução por falta de habilitação legal", explicou o gabinete de Vieira da Silva. "Foi necessário criar uma norma legal que habilitasse os subscritores da CGA a poderem continuar a beneficiar da redução."A idade da reforma é, este ano, de 66 anos e 5 meses. Na prática, também os beneficiários da CGA podem agora reduzir em 4 meses a idade de acesso à reforma por cada ano de trabalho além dos 40, com limite nos 65 anos de idade.