Governo cria grupo de trabalho para combater assédio no Ensino Superior

O Governo português vai criar um grupo de trabalho para desenvolver ações de pedagogia junto das instituições de Ensino Superior para combater o assédio sexual e moral, anunciou esta terça-feira a ministra da tutela.

"A tolerância deve ser zero" no que toca a casos de assédio, lembrou esta terça-feira a ministra, sublinhando que este não é um problema exclusivo do Ensino Superior.

Sobre a criação de uma comissão de inquérito independente que pudesse receber queixas, Elvira Fortunato lembrou que já existem duas comissões que tratam estes assuntos: A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIGE), e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), dos ministérios de Ana Catarina Mendes e de Ana Mendes Godinho, respetivamente.