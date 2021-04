Governo criticado por elevada carga fiscal no Programa de Estabilidade

O Programa de Estabilidade 2021-2025 não prevê mexidas nos principais impostos e contribuições nos próximos anos, apostando o Governo na “estabilidade fiscal”. O documento onde consta esta medida foi aprovado pelo Executivo no último conselho de ministros e mereceu este sábado críticas da Associação Empresarial de Portugal (AEP), defensora de uma baixa na tributação, tendo em conta o valor histórico que a carga fiscal atingiu no ano passado.





No Programa de Estabilidade, o Governo assume que não pretende mexer nos impostos e quer mesmo baixar o seu peso percentual face ao PIB, tal como avançou o ministro das Finanças, João Leão. Contudo, a AEP, a que preside Luís Miguel Ribeiro, entende que essa aposta “é completamente insatisfatória para um nível de carga fiscal como o de Portugal que, mesmo em ano de pandemia, registou um máximo histórico”.





Para esta esta associação patronal, falta fazer “uma verdadeira reforma da Administração Pública, assente na melhoria de serviços com redução de recursos, que permitiria a diminuição sustentada da carga fiscal”.



Verbas para salários no Estado mantêm-se



A evolução da verba para despesas com o pessoal mantém nos próximos quatro anos valores semelhantes aos de 2021, na ordem dos 861 milhões de euros, de acordo com o Programa de Estabilidade. Na prática, tal como avançou este sábado o ‘Público’, tal significa que o Governo pouca margem terá para subir os salários dos funcionários públicos até 2025. De resto, após o ano em curso, o aumento da massa salarial dos trabalhadores do Estado não volta, segundo o Executivo, a ultrapassar os 800 milhões de euros.





Economia a recuperar só com mais "benefícios"

O presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, considera que "é fazer muito mais em benefício das empresas" do que o previsto no Programa de Estabilidade. Em sua opinião, só desse modo será possível o País "recuperar uma trajetória favorável em termos económicos e sociais".



Plano prevê queda para 33,7% do PIB

O Programa de Estabilidade prevê que a carga fiscal baixe este ano mais de um ponto percentual, para 33,7% do PIB. No Orçamento do ano passado, já estava prevista uma queda, mas a carga fiscal acabou por ficar, segundo o INE, em 34,8%.