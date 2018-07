Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo da Madeira acusa Estado de não apoiar ligações marítimas com o continente

"É lamentável que tenham que ser os contribuintes da Região Autónoma da Madeira a financiar aquilo que devia ser assumido pelo Estado", disse Miguel Albuquerque.

Por Lusa | 12:41

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse esta segunda-feira que a ligação marítima Madeira-Portimão é mais um compromisso cumprido pelo seu executivo e lamentou que o Estado português não apoie a linha marítima.



"Só lamentamos que um país como o nosso, que tem na sua dimensão arquipelágica a sua projeção atlântica e uma das plataformas continentais maiores do mundo, são 3.700.000 quilómetros quadrados, não assuma, como o Estado espanhol o faz, a ligação marítima de passageiros e carga como um dos vetores estratégicos fundamentais do país", declarou o governante na cerimónia de inauguração da viagem Madeira-Portimão.



Para Miguel Albuquerque, "é lamentável que tenham que ser os contribuintes da Região Autónoma da Madeira a financiar aquilo que devia ser assumido pelo Estado, que são as ligações marítimas às suas ilhas".



O chefe do executivo madeirense lembrou que o "Estado espanhol subsidia o transporte marítimo de carga e passageiros em mais de 70%".



"Nós, aqui [Madeira], além de termos neste momento um problema de mobilidade [os sistemáticos cancelamentos por motivos operacionais] através da companhia aérea nacional [TAP], que está a tratar os madeirenses e a Madeira de uma forma vergonhosa, ainda temos que arcar com os encargos inerentes ao transporte marítimo de passageiros", acrescentou.



"O Governo Regional cumpriu aquilo que era a sua obrigação e aguardamos que o Estado português, no intervalo de dançar no palco do Rock In Rio, resolva os problemas estruturais e fundamentais como o da ligação de passageiros às ilhas", criticou.



O presidente do Governo Regional presidiu à cerimónia de inauguração de lançamento da rota Madeira-Portimão, seis anos depois (01 de fevereiro de 2012 - 01 de julho de 2018) do armador espanhol "Naviera Armas" ter cancelado a sua operação, igualmente nesta rota, por alegada falta de apoio na redução das taxas portuárias.



A linha marítima de passageiros e carga entre a ilha da Madeira, no Atlântico Norte, e a cidade portuária de Portimão, no Algarve, a sul de Portugal, será feita no navio "Volcán de Tijarafe", fretado pela Empresa Madeirense de Navegação (EMN) do Grupo Sousa [única concorrente no concurso internacional para a exploração da linha marítima através de 'ferry' entre região e o continente] à "Naviera Armas".