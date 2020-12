Governo da Madeira lança campanha para população passar Natal em casa

"Viva a Festa em casa" é a campanha lançada pelo Governo da Madeira para sensibilizar a população para a importância de contribuir para o controle da pandemia na quadra natalícia.

A campanha, dinamizada através das secretarias regionais da Saúde e Proteção Civil e do Turismo e Cultura tem como principal objetivo "sensibilizar a população residente e a que visita para a vivência de um Natal diferente, mas seguro", pode ler-se na informação divulgada.







O executivo madeirense destaca que esta é "uma festa vivida em plena pandemia covid-19, em que o cumprimento das orientações emanadas pelas autoridades de saúde é essencial para manter a situação epidemiológica controlada na região".

Ao cumprir com as orientações, é referido, a população "estará a contribuir para o controle efetivo da pandemia de covid-19 na Região Autónoma da Madeira".

"Prevenir, proteger e cuidar são as maiores prendas que devemos oferecer aos nossos amigos e familiares, neste Natal", indica o executivo.

Entre as medidas a adotar estão o uso da máscara; a promoção da etiqueta respiratória e o distanciamento físico; a higienização frequente das mãos e a limitação das celebrações ao agregado familiar com quem habita.

Também é aconselhado evitar estar com diferentes grupos de família; efetuar contactos com os amigos e demais familiares por via digital ou através de um telefonema; e manter a casa arejada.

O Governo Regional apela a que as pessoas "partilhem amor e amizade replicando a mensagem de que este Natal é diferente, mas o sentimento pode ser o mesmo de sempre".



A campanha pode ser visualizada 'online', no endereço https://youtu.be/OfSJiHPabU8.

De acordo com os mais recentes dados, divulgados na terça-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira conta um total de 348 casos ativos de covid-19, sendo 110 importados e 238 de transmissão local.

A autoridade regional de saúde recordou que a região reporta até ao momento um total de 10 óbitos associados à covid-19 e 931 doentes curados, do total 1.289 casos confirmados no arquipélago.

No caso do arquipélago, tal como acontece nos Açores, não são impostas as medidas definidas pelo Conselho de Ministros para a celebração do Natal e do Ano Novo, aplicadas apenas no continente.

Em Portugal, morreram 6.254 pessoas dos 378.656 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.