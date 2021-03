Governo da Madeira mantém investimentos nos portos mesmo sem ajuda do PRR

O vice-presidente do Governo da Madeira disse hoje que o executivo vai manter o investimento na requalificação dos portos da região, mesmo com o chumbo do Governo da República à inclusão destas obras no Plano de Reconstrução e Resiliência.

"Nós não vamos parar, vamos manter o ritmo de investimento, com ou sem Plano de Recuperação e Resiliência, aos poucos e dentro das possibilidades do Orçamento Regional", adiantou Pedro Calado na visita que fez às obras de beneficiação do terrapleno do Porto do Caniçal, infraestrutura adstrita à carga e descarga de mercadorias, para o qual o Governo Regional estima investir até 2023 cerca de 8,5 milhões de euros.

O Governo Regional da Madeira pretendia alocar ao Plano de Reconstrução e Resiliência 172 milhões de euros para reabilitação dos portos de pescas e marinas da região e para o prolongamento, em 400 metros, do molho da Pontinha do Funchal, visando conferir mais competitividade no mercado internacional dos cruzeiros e reforço de proteção à orla costeira da capital madeirense.

O Plano de Recuperação e Resiliência para a Madeira, no valor de 770 milhões de euros, não contempla a vontade do Governo Regional que era a de adicionar nesse envelope financeiro 172 milhões de euros para o setor dos portos e marinas.

Quanto à linha ferry Madeira-continente, Pedro Calado disse não saber quando é que ela será reposta porque o "Governo da República não cumpriu a sua promessa".