Governo decide conjunto de medidas para o novo período de Estado de Emergência

O conjunto de medidas para o novo período de Estado de Emergência, aprovado esta quinta-feira na Assembleia da República, vai ser decidido esta sexta-feira pelo Governo.Recorde-se que a Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que renova o Estado de Emergência devido à pandemia do novo coronvírus até ao final do dia 02 de maio.