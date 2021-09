Governo define orientações para circuito financeiro do PRR

O Governo definiu, por portaria publicada esta quarta-feira, orientações específicas relativas ao circuito financeiro dos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), recebidos da União Europeia a título de empréstimos.

O diploma define a regra geral para a contratualização dos financiamentos e pagamentos no âmbito dos empréstimos do PRR, entre a estrutura de missão Recuperar Portugal e os beneficiários diretos ou intermediários e entre estes últimos e os respetivos beneficiários finais, e ainda a situação específica do alojamento de estudantes.

A regra geral é a de que o financiamento é disponibilizado sob proposta da estrutura de missão, através de contratos de empréstimo "em termos compatíveis com a satisfação do serviço da dívida e integral cumprimento do plano de reembolso do empréstimo contraído" pelo Estado Português junto da União Europeia, devendo o plano de reembolso dos empréstimos contraídos "ter em consideração o perfil expectável dos fluxos de caixa dos projetos que o respetivo empréstimo visa financiar".