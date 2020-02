Governo deixa cair 2,7% para salários no privado

O Governo retirou o referencial de 2,7% para aumentos nos salários do setor privado. "Desapareceram os números. Estamos a discutir generalidades", reagiu o líder da CGTP, Arménio Carlos, que acusou ainda o Executivo de ceder à "pressão" dos patrões.

Confrontado, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, admitiu ter sentido "resistências" e "reticências" tanto de patrões como de sindicatos para que o valor de referência fosse abandonado.

A quarta reunião da Concertação Social dedicada a este tema terminou sem decisões concretas. Os parceiros sociais vão fazer agora chegar ao Governo, até dia 19, propostas de "metodologias" para o aumento de salários.

Embora sem um número que oriente a discussão, o objetivo é que a subida possa aumentar o peso dos salários no PIB nacional, refletindo a inflação e a produtividade. Os patrões, pela voz de João Vieira Lopes, reforçam que não assinarão "qualquer acordo de generalidades" mas recusam que o documento final concretize valores para a subida.

O Executivo queria fechar um acordo até ao final de março mas, perante o desenrolar das negociações, o prazo parece agora apertado. "É difícil", reconheceu Lucinda Dâmaso, da UGT.



PORMENORES

Atenção nos jovens

Um dos assuntos em destaque esta quarta-feira disse respeito aos incentivos para os jovens que ingressam no mercado de trabalho. Além das deduções no IRS, já previstas no Orçamento do Estado, o Governo abordou um conjunto de vontades, sem concretizar números.



Arménio de saída

A reunião de esta quarta-feira da Concertação Social fica como a última de Arménio Carlos à frente da CGTP. O sindicalista, que deixa o cargo esta semana, alerta que a próxima etapa da discussão será "aliciante" para a sucessora, Isabel Camarinha.