Governo aprova aumento das pensões e novo apoio aos combustíveis

Após reunião de Conselho de Ministros, esta quinta-feira, Mariana Vieira da Silva falou aos jornalistas e relatou as decisões tomadas no encontro.Segundo relatou a ministra da Presidência, a DGS comunicou à ministra da Saúde, Marta Temido, que o isolamento de infetados com Covid-19 deve passar de, medida que deverá entrar em vigor em breve.Ainda, segundo a governante, ficou decidido que deixa de ser exigido certificado digital de vacinação ou recuperação para entrada em Portugal.Outras das medidas que avançaram em Conselho de Ministros foi o aumento de 10 euros nas pensões de valor mais baixo.Também segundo Mariana Vieira da Silva, foi aprovado o mecanismo temporário depara os transportes pesados de mercadorias de 17 cêntimos por litro, durante dois meses, num custo total de 18,5 milhões de euros.A governante explicou ainda que Pedro Nuno Santos não esteve presente na reunião de Conselho de Ministros e que "foi substituído" pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, mas recusou comentar a polémica com o primeiro-ministro. "Foi emitido um comunicado sobre o tema esta quinta-feira", recordou a governante, escusando-se a responder às perguntas dos jornalistas e rementendo uma reação para António Costa.