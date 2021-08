O Governo deixou por responder uma em cada quatro (24%) perguntas ou requerimentos entregues pelos deputados no segundo ano da legislatura. Das 3032 solicitações, 732 não tiveram esclarecimento.O cálculo é possível através dos dados na página da Assembleia da República. Mas, mesmo respondendo, o desempenho do Executivo é negativo: 1651 das respostas - ou seja, mais de 70% - vieram já depois do prazo.