Governo diz que aplicou margem orçamental possível perante incerteza internacional

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais considerou esta quarta-feira que o Governo aplicou a margem orçamental possível no recente programa de apoios sociais e alertou para a conjuntura de incerteza internacional, particularmente na politica monetária.

António Mendonça Mendes falava perante a Comissão Permanente da Assembleia da República, no final da primeira ronda de um debate sobre o aumento do custo de vida, depois de ouvir críticas de todas as forças da oposição ao alcance do pacote de medidas sociais contra a inflação apresentado na segunda-feira pelo primeiro-ministro, António Costa.

"O Governo mobilizou a margem orçamental possível para responder a um momento difícil para as famílias. Essa margem orçamental decorre da diferença entre as receitas que temos e os compromissos adicionais assumidos", defendeu o membro do executivo.

Perante os deputados da oposição, António Mendonça Mendes procurou salientar uma ideia de prudência na ação do executivo, deixando a garantia de que "o Governo nunca dará agora aquilo que poderá ter de tirar amanhã" aos portugueses.

António Mendonça Mendes destacou medidas como as prestações suplementares a pagar em outubro aos pensionistas e aos contribuintes até 2700 euros brutos mensais.

"Estamos com a prudência que é necessária em tempos de incerteza como os que temos, antecipando também que a política monetária irá igualmente ter o seu efeito nas várias economias", advertiu.

Em relação à política fiscal para os combustíveis, António Mendonça Mendes estimou que permitiu aos consumidores pagarem menos 28 cêntimos no gasóleo por litro, e 30 cêntimos por litro na gasolina.

"Se as medidas do Governo não tivessem sido tomadas, os portugueses pagariam mais 16 euros num depósito de 50 litros de gasolina e mais 14 euros num depósito de 50 litros de gasóleo. Estamos a responder mas sempre com rigor", completou.

Já o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, justificou o pagamento da prestação suplementar aos pensionistas em outubro para lhes permitir responder já aos efeitos da inflação.

"Não se trata de qualquer truque, ilusão ou embuste, como se utiliza na retórica da oposição. O Governo, ao anunciar os termos da atualização do próximo ano, está a atuar de forma transparente e com a devida antecedência, sem nada esconder", sustentou.

Gabriel Bastos procurou depois garantir que a opção tomada pelo seu executivo "não prejudicará em um cêntimo os atuais pensionistas e traduz um sentido de responsabilidade e prudência que todos devem ter".

Ou seja, segundo o secretário de Estado da Segurança Social, caso se optasse por incorporar o valor da pensão no atual "pico extraordinário e atípico de inflação colocaria inevitavelmente em causa a sustentabilidade do sistema de pensões, que assenta numa lógica de solidariedade intergeracional".

"A avaliação da politica de pensões para 2024 terá de ser feita a seu tempo com base em informação factual mais precisa que se conhecerá ao longo do próximo ano. Os tempos que vivemos são de enorme incerteza", acrescentou.