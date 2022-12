O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta sexta-feira que a economia portuguesa vai terminar o ano com um crescimento de cerca de 6,8%, 0,3 pontos percentuais acima do estimado no Orçamento do Estado para 2023.



A economia mostrou "resiliência" e "derrotou todos os pessimismos", afirmou o governante na apresentação do balanço do Governo para 2022, em conjunto com o ministro da Economia, António Costa Silva, e a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.