Governo diz que "não cabe ao concessionário decidir que investimentos é que faz" no novo aeroporto

O secretário de Estado das Infraestruturas disse esta quinta-feira que não cabe ao concessionário dos aeroportos, a ANA, decidir que investimentos é que faz no novo aeroporto e que existem mecanismos no contrato para que a decisão seja do Estado.

"Não cabe ao concessionário [ANA] decidir que investimentos é que faz", respondeu o secretário de Estado Frederico Francisco aos jornalistas, na última conferência de imprensa após reunião de Conselho de Ministros deste Governo, após ter sido questionado sobre afirmações da gestora de aeroportos da multinacional Vinci, que se manifestou disponível para fazer todos os investimentos necessários num novo aeroporto no Montijo, mas não em Alcochete.

O governante acrescentou ainda que existem mecanismos previstos no contrato de concessão "para que o concedente [Estado] e não o concessionário [ANA) decida que investimentos é que têm de ser feitos".