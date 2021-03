Governo diz que processo de levantamento de medidas será "lento" e não corresponde a um "regresso à normalidade"

No final deste trimestre "mais de 80% dos maiores de 80 anos estarão vacinados", avança a ministra lembrando que "todas as pessoas dos lares e do SNS" já estão vacinadas.



Vieira da Silva acrescenta ainda que Governo está a trabalhar para aumentar rastreio e reforçar da resposta do SNS.



"Temos razões para encarar futuro com mais confiança", diz, mas adverte: "não é um regresso à normalidade".





Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, respondeu esta quinta-feira às acusações do PSD, no debate que resultou na aprovação da renovação do estado de emergência, acusando-o de "passar culpas", quando a responsabilidade é comum, e "não é só para ser assumida quando importa"."Se discordaram de medidas, foi por as acharem demasiado restritivas", frisou, em resposta a Fernando Negrão que acusou o Governo de "correr atrás do prejuízo".A ministra defende um desconfinamento gradual e faseado e admite um aumento inevitável dos casos da Covid-19.Afirma ainda que o levantamento de medidas só é possível por causa do cumprimento de regras "muito difíceis"."Portugal tem hoje, como foi dito por todos os peritos, condições para iniciar um processo de levantamento das medidas de confinamento e isto deve-se aos portugueses que aderiram a um conjunto de medidas muito difíceis", sublinhou.A ministra refere ainda que tudo está a ser feito para um levantamento seguro das medidas."É preciso termos noção e consciência de que o processo que vamos iniciar de levantamento de medidas é lento, gradual e só poderá continuar a avançar se continuarmos a cumprir os indicadores de saúde", avança.