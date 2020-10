Governo diz que processo negocial do OE2021 decorre "com normalidade"

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, afirmou este domingo que o processo negocial sobre o próximo Orçamento do Estado "decorre com normalidade", e frisou que já estão marcadas para terça-feira novas reuniões discutir o documento.

"Do ponto de vista do Governo, o processo está a decorrer com normalidade num processo negocial deste género", afirmou Duarte Cordeiro, em declarações à Lusa.

Questionado sobre a expressão hoje utilizada pela coordenadora do BE, Catarina Martins, que falou num "impasse negocial" com o Governo em matérias que o partido considera fundamentais, Duarte Cordeiro apontou que irão realizar-se novas reuniões com os partidos à esquerda, entre eles o BE, marcadas na terça-feira.