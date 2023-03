Governo diz que propostas do PSD sobre violência doméstica refletem planos do executivo

A secretária de Estado da Igualdade e Migrações considerou esta quarta-feira que as propostas apresentadas pelo PSD sobre o combate à violência doméstica refletem os planos do Governo e acusou o partido de incongruência.

"O PSD fez menção a que a avaliação das políticas é negativa, e eu respeito essa posição. Só não compreendo é como, sendo a avaliação negativa, entregam seis projetos de resolução que visam que o Governo dê execução ao que já está nos planos", afirmou Isabel Almeida Rodrigues.

Na terça-feira, os sociais-democratas entregaram no parlamento oito diplomas sobre violência doméstica, entre os quais dois projetos-lei e seis recomendações ao Governo, que apresentaram esta quarta-feira em plenário num debate marcado sobre o mesmo tema.

Entre os projetos de resolução, o partido recomenda ao Governo que aprove os Planos de Ação que integram a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 e do Plano de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos; que concretize medidas no âmbito da prevenção e combate à violência no namoro; que reforce a formação especializada de profissionais que intervêm na prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica e que concretize uma base de dados sobre estes crimes.

O PSD quer ainda que o Governo alargue os programas de reabilitação para agressores de violência doméstica, em especial os jovens, desenvolvendo parcerias com os municípios e reforçando os recursos humanos ao nível dos técnicos de reinserção.

"Parece que haverá aqui alguma incongruência, porque se as politicas não fossem boas, não estariam aqui", disse a secretária de Estado no encerramento do debate, que se prolongou durante cerca de duas horas.

"Mas é bom, significa que estamos de acordo quanto à estratégia", acrescentou Isabel Almeida Rodrigues, referindo, por outro lado, que o executivo também se revê nas prioridades apontadas pelos grupos parlamentar no que respeita à necessidade de reforço do apoio às vítimas e de melhorar a qualidade "das decisões que são tomadas em todas as dimensões do fenómeno da violência doméstica, desde a gestão das redes ao processo judicial".

No início do debate, marcado pelo PSD para a mesma data em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a deputada social-democrata Mónica Quintela tinha acusado o Governo de "falhar estrondosamente" no combate à violência doméstica, considerando que o problema não está no regime jurídico mas na "falta de meios e recursos humanos gritante".

Pelo Governo, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares saudou os sociais-democratas por terem levado o tema a plenário, mas considerou que a violência doméstica "não é um problema que se resolva com mais legislação, com mais artigos ou com mais lei", em referência às propostas do PSD.

"O que é mesmo preciso é que todos os agentes apliquem a lei, que o Governo continue a implementar medidas que apoiem as vidas e, sobretudo, que todos nós possamos fazer aquilo que nos compete: proteger as vítimas, educar para a cidadania, prevenindo, desde cedo, a violência doméstica, que é intolerável em qualquer sociedade decente", sublinhou Ana Catarina Mendes.