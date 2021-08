Governo dos Açores lança concurso de 3,6 milhões de euros para obras no Hospital da Horta

O Governo dos Açores vai lançar a concurso as obras de reabilitação dos corpos A e B do Hospital da Horta, no valor de 3,6 milhões de euros, de acordo com o anúncio hoje publicado em Jornal Oficial.

"Tendo em vista garantir um maior conforto e bem-estar aos utentes do Hospital da Horta, cumpre submeter os respetivos corpos A e B a uma necessária remodelação", justifica o executivo de coligação (PSD/CDS-PP e PPM), na sequência de uma resolução do Conselho de Governo, que aprovou a abertura de um concurso público internacional para a realização desta obra.

O projeto de execução da empreitada na ilha do Faial refere que será efetuada uma intervenção ao nível dos pavimentos, revestimentos, tetos, louças sanitárias, caixilharias, serralharias, peitoris, coberturas e outros elementos.

Esta empreitada, que terá um prazo de execução de 16 meses, junta-se a uma outra obra que ainda está a decorrer, no valor de 7 milhões de euros, que inclui a ampliação do Hospital e a construção de um edifício de raiz, para a instalação do Centro de Saúde da Horta, numa área total de 2 mil metros quadrados.

O edifício onde funciona, atualmente, o Hospital da Horta, foi inaugurado em 1985 e já foi alvo de várias obras de ampliação e remodelação, destinadas a criar melhores condições para os utentes e para os profissionais de saúde, bem como para permitir a instalação de novos equipamentos de diagnóstico e terapêutica.