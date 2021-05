Governo e CGD negoceiam transferência de ministérios para a sede do banco, revela Marques Mendes

O Conselheiro de Estado, Luís Marques Mendes, revelou este domingo que o Governo e a Caixa Geral de Depósitos estão a negociar a transferência de ministérios para o edifício sede do banco, em Lisboa.No habitual espaço de comentário na SIC, Marques Mendes admitiu a remodelação de instalações, nomeadamente a dos ministérios que se encontram dispersos pela capital portuguesa."Aquele edifício é enorme", destacou o comentador, sublinhando no entanto que ainda não há "nenhuma decisão tomada" até ao momento.Sobre possíveis remodelações no Governo, Marques Mendes revelou ainda que António Costa pretende fazer no Executivo "lá para outubro", com uma possível mudança do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.