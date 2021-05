Governo e especialistas reúnem sexta-feira no Infarmed para analisar evolução da Covid-19

O Governo vai voltar a reunir com especialistas em saúde pública, epidemiologistas e médicos no Infarmed esta sexta-feira, para analisar a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal. Será nesta reunião que serão apresentadas e discutidas medidas a aplicar no plano de desconfinamento para o verão.

A reunião no Infarmed desta sexta-feira, apurou o CM, tem também como objectivo analisar a evolução no número de casos de infecção pelo novo coronavírus, que tem aumentado na região de Lisboa e Vale do Tejo na última semana.

O encontro, a poucos dias do início de junho, terá como objectivo preparar as regras que os portugueses terão que cumprir no verão.