Governo e parceiros sociais discutem quarta-feira o futuro do trabalho e a Covid-19

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se na quarta-feira para discutir o futuro do trabalho e questões relacionadas com a pandemia de covid-19.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi convocada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e vai realizar-se no Palácio da Ajuda, com a presença de apenas dois elementos de cada uma das confederações sindicais e patronais, por motivo de segurança sanitária.

De acordo com a convocatória, a que agência Lusa teve acesso, o encontro tem como ordem de trabalhos o ponto de situação no âmbito da pandemia da covid-19, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, a programação da atividade da CPCS, além de 'outros assuntos'.