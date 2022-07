Os sindicatos da Função Pública reuniram-se esta quarta-feira com o Governo e, para já, o Executivo de António Costa não mostra sinais de cedência no que diz respeito à valorização salarial que já tinha avançado antes.



Sobre a proposta de aumento de 52,11 euros para técnicos superiores, que o Governo propôs no início de junho, para que os licenciados passem a ganhar à entrada 1268,04 euros, só se saberá esta quinta-feira se vai ser aplicada em janeiro de 2023, depois de o Conselho de Ministros tomar a decisão.









Ver comentários