Governo entrega proposta inicial do plano de reestruturação da TAP a Bruxelas

O Governo anunciou esta quinta-feira que já foi entregue uma proposta inicial do plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia. O anúncio chegou às redações através de um comunicado conjunto dos Ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação.



Leia o comunicado na íntegra:





"Foi entregue hoje à Comissão Europeia uma proposta inicial do plano de reestruturação da TAP, ao abrigo da Diretiva Europeia que regulamenta os auxílios de Estado.

A proposta enviada será discutida conjuntamente com a Comissão Europeia, no contexto da crise pandémica que afetou o setor da aviação a nível europeu, com o Governo a apresentar a sua visão sobre o futuro da companhia área nacional.

O documento enviado hoje incorpora uma transformação significativa da operação da TAP, de forma a garantir a viabilidade e sustentabilidade da companhia no médio prazo. Esta reestruturação engloba medidas de melhoria da eficiência operacional, um redimensionamento da frota e de redução das despesas com pessoal.

No cenário base enviado à Comissão Europeia prevê-se que em 2021 a TAP venha a necessitar de um apoio de Estado de 970 milhões de euros."