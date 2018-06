Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo escolhe orçamento comunitário e Portugal 2030 para debate quinzenal

Escolha foi realizada pelo primeiro-ministro esta terça-feira.

Por Lusa | 13:14

O primeiro-ministro escolheu esta terça-feira temas europeus e vai discutir o próximo orçamento comunitário e o plano de investimentos Portugal 2030 no debate quinzenal no parlamento, na quarta-feira, disse à Lusa fonte governamental.



António Costa vai abrir, na Assembleia da República, o debate quinzenal com os deputados, seguido de um segundo debate, preparatório do próximo Conselho Europeu.



De acordo com a informação prestada aos grupos parlamentares, o tema escolhido pelo executivo é "Quadro Financeiro Plurianual e Plano Nacional de Investimentos - Portugal 2030".



Após a intervenção de Costa, segue-se uma ronda de perguntas dos partidos - PSD, BE, CDS-PP, PCP, Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e PS.