Governo escondeu lista sem pedir parecer à CNPD

Executivo tomou decisão sem ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Por Débora Carvalho | 10:59

O Governo suspendeu a publicação da lista dos ex-políticos que recebem reformas douradas sem solicitar um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). A informação foi confirmada ao CM pela presidente da CNPD, Filipa Calvão.



"O Regulamento-Geral da Proteção de Dados (RGPD) veio reforçar os direitos dos cidadãos, fazendo recair sobre quem realiza os tratamentos de dados pessoais o dever de garantir o cumprimento das regras e princípios de proteção de dados", refere Filipa Galvão.



O Governo justifica a decisão com a entrada em vigor do novo RGPD e a falta de enquadramento legal.



Cabe agora à Assembleia da República apresentar uma "proposta de medida legislativa" que permita que os portugueses voltem a saber qual a compensação recebida mensalmente pelos titulares de cargos públicos.



Questionado pelo CM, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, tutelado pelo ministro Vieira da Silva, recusou esclarecer o motivo pelo qual não foi pedido nenhum parecer à CNPD.



Durante anos, partidos e políticos mantiveram uma espécie de pacto de silêncio que manteve em segredo a lista de quem recebe as chamadas pensões douradas ou subvenções mensais vitalícias.



A tutela reitera que "a suspensão da lista é meramente temporária" e que espera por uma medida legislativa que permita à Caixa Geral de Aposentações publicar a lista. "Assim que o processo esteja concluído, a CGA e o MTSS retomarão de imediato a publicação da mesma."



O Governo decidiu tornar pública a lista de beneficiários – que inclui, entre outros nomes, o de José Sócrates, Armando Vara e Duarte Lima –, pela primeira vez em agosto de 2016.



Esta decisão baseou-se num parecer não vinculativo da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos em resposta à queixa de um jornalista contra o MTSS.