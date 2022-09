"Os sinais de degradação do Governo são altamente preocupantes”, disse ontem Paulo Rangel, convidado da Universidade de Verão do Partido Social Democrata.



O eurodeputado revelou-se incrédulo com a resposta de António Costa à demissão da ministra da Saúde, Marta Temido: “O que faz o primeiro-ministro?









Ver comentários