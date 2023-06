Governo está a concluir avaliação das propostas da ANA sobre melhorias do aeroporto Humberto Delgado

O ministro das Infraestruturas disse esta quarta-feira que o Governo está a terminar a avaliação das propostas que a ANA apresentou para as melhorias operacionais do aeroporto de Lisboa e garantiu o compromisso com soluções para atenuar dificuldades no verão.

João Galamba falava durante a audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, no parlamento, que está a decorrer esta manhã e onde está a ser ouvido sobre a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade.

"Sabemos que há problemas a resolver e estamos empenhados nas soluções. Considerando a época de verão que agora começa, a ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil] está a trabalhar com os 'stakeholders' de forma a acautelar todas as ações possíveis para garantir o melhoramento operacional do Aeroporto Humberto Delgado no que respeita ao tráfego aéreo e de movimentos, mas também aos passageiros", afirmou.

O governante revelou ainda que o executivo está "a terminar a avaliação das propostas" que a ANA - Aeroportos de Portugal apresentou, na sequência da notificação para apresentar o Plano de Investimentos para as melhorias operacionais em Lisboa.

"Este é um desafio complexo. Sabemos que o Aeroporto Humberto Delgado funciona no limite da sua capacidade. E também por isso qualquer intervenção terá de ser cautelosamente pensada, minimizando impactos e problemas operacionais", salientou.

Garantiu ainda que o Governo está a trabalhar para que "a ANA cumpra as suas obrigações de investimento com a maior brevidade", de modo a que o Aeroporto Humberto Delgado dê resposta à procura até que a futura solução aeroportuária esteja definida.