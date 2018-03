Governo falha contratação de meios aéreos para os incêndios

Valores propostos pelas empresas estão muito acima do limite do Estado.

O governo falhou o concurso lançado para contratar 40 meios aéreos urgentes para o combate aos incêndios, segundo avança a TSF que teve acesso ao relatório preliminar do mesmo esta quarta-feira.

O júri propôs apenas o aluguer de 12 dos 40 meios pedidos, ficando assim muito aquém das expectativas, segundo refere o relatório assinado pela Secretária Geral do Ministério da Administração Interna.

Até ao momento, foram confirmados para contratação oito aviões anfíbios médios, dois aviões anfíbios pesados e dois aviões ligeiros de coordenação.

Esta não é a primeira vez que uma situação do género acontece. O primeiro concurso, lançado no final de 2017, também falhou os objetivos. Este acabou por ser anulado devido à exclusão de quase todas as empresas concorrentes, visto que apresentaram igualmente preços acima do limite imposto pelo Governo.