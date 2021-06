Governo garante condições técnicas para avançar projeto piloto de voto eletrónico

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou hoje que estão reunidas as condições técnicas para se realizar um projeto piloto de voto eletrónico, que acontecerá num país ainda a definir e durante as eleições dos conselheiros das comunidades.

Berta Nunes falava à agência Lusa no final de uma audiência parlamentar do grupo de trabalho sobre a implementação de voto eletrónico descentralizado, que contou ainda com a participação do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, a secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca, da Comissão Nacional de Eleições e da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Para este projeto piloto avançar, é preciso que a Assembleia da República o decida, uma vez que é preciso alterar a lei do Conselho das Comunidades, nomeadamente o artigo (44.º) sobre a forma de votação.