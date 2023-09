Nenhum membro do Governo esteve no Parlamento para discutir a redução de impostos, o que fazia prever o resultado da votação, onde só a proposta do Livre, que recomendava medidas para combater a evasão fiscal, passou a barreira da maioria do PS.



A discussão foi proposta pelo PSD, com o líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento a acusar o Governo de só ter sucesso “na cobrança de impostos”, garantindo que os sociais-democratas são a “verdadeira alternativa”.









