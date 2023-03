Governo impede CEO da TAP de apresentar lucros da companhia

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, foi impedida pelo Governo de mostrar os lucros da empresa, avança a SIC Notícias.A gestora, que continua no cargo até ao fim do mês, queria realizar uma conferência de imprensa, no entanto o ministério das Finanças não autorizou.Assim, os resultados serão conhecidos por escrito e numa videoconferência apenas com investidores e analistas, que se vai realizar na terça-feira.Segundo avança a SIC, foi o ministério das Ministério das Finanças que exigiu que os dados fossem divulgados por escrito, não confirmando a informação de que a presidente executiva tenha requerido uma conferência de imprensa para a apresentação de resultados.