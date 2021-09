No primeiro dia da campanha para as Autárquicas, o Governo de António Costa deu um empurrão à recandidatura do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), com a inauguração da estação de metro de Arroios, que esteve encerrada para obras durante quatro anos.Com dois anos de atraso, a estação reabriu esta terça-feira com a presença do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.