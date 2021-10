Governo insiste no diálogo à Esquerda para viabilizar Orçamento do Estado

Com a dramatização política ao rubro em torno da aprovação da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2022, o Governo revelou este domingo que vai reunir-se esta semana com os parceiros de negociação à esquerda, para tentar viabilizar o diploma.









O Executivo “continua a trabalhar com vista a alcançar mais aproximações com os partidos: PCP, BE, PAN, PEV e deputadas não inscritas”, disse este domingo fonte oficial do Governo, adiantando, citada pela Lusa, que esta semana estão previstas reuniões com todas estas formações políticas e com as duas parlamentares.

No final da semana passada, após ter sido recebida pelo Presidente da República em Belém, a líder bloquista, Catarina Martins, afirmou que o Governo ainda não tinha dado “nenhum passo negocial”, mas adiantou disponibilidade para dialogar, exigindo, em troca, “redações exatas” das medidas do BE que venham a ser acolhidas na proposta de OE.









Leia também Governo quer reunir com todos os partidos e solicitou ao BE os termos de acordo escrito para OE2022 Este domingo, a referida fonte do Governo adiantou à Lusa ter sido solicitado ao Bloco que envie “o conteúdo e os termos do que entende” ser o acordo escrito a que vários dos seus dirigentes se referiram.

Os bloquistas anunciaram, entretanto, que vão enviar ao Governo propostas de articulado de nove pontos negociais colocados em cima da mesa no início de setembro, relativamente aos quais, dizem, o Executivo não deu até este domingoqualquer resposta.





Este fim de semana, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, insistiu na necessidade de uma negociação à esquerda para que o OE seja aprovado, de modo a evitar uma crise política , argumento também antes utilizado pelo primeiro-ministro, António Costa.





No Porto, o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu, contudo, que os problemas do País “não se resolvem com dramatizações”, mas com “soluções e respostas, não invocações de crises políticas”, antecipando dificuldades nas negociações com o Governo.

Marcelo diz que agora vai esperar pelos próximos dias



Após várias insistências em torno da necessidade de aprovar o Orçamento, o Presidente da República recusou ontem fazer mais comentários sobre o assunto. “Agora, não tenho nada mais a dizer sobre isso. Já disse muito, vamos esperar os próximos dias”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter afirmado, na véspera, que fez o que podia, em público e em privado, para prevenir uma crise política.